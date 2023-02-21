Русу (Ванханен) Елена Саломоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРусу (Ванханен) Елена Саломоновна

Русу (Ванханен) Елена Саломоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1850 г.р.

Дети

1896 г.р.

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1896

Сын: Андрей

Отец ребёнка: не указан

Незаконнорожд. Крестные: Тобис Иванов Рюся,Катерина Давыдова Хустен
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русу Самуил Адамов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close