Русу (Ванханен) Елена Саломоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1896
Сын: Андрей
Отец ребёнка: не указан
Незаконнорожд. Крестные: Тобис Иванов Рюся,Катерина Давыдова Хустен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Русу Самуил Адамов
Смерть
Неизвестно