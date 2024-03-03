Теймуров Октай Надир оглы
Место рожденияБаку
Дата рождения02.01.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1961
Баку
Рождение ребёнка
24.02.2000
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.06.2007
Дочь: Теймурова Лала Октаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности