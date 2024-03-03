Теймуров Октай Надир оглы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теймуров Октай Надир оглы

Место рождения

Баку

Дата рождения

02.01.1961

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1935 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1961

Отец: Теймуров Надир Теймур оглы

Мать: Пашаева Шукюфа Нифтала кызы

Баку
Рождение ребёнка
24.02.2000

Сын: Теймуров Теймур Октаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.06.2007

Дочь: Теймурова Лала Октаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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