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Егорова (Назарова) Фаина

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Место рождения

с. Хвощевка Богородский р-н Горьковская обл

Дата рождения

25.05.1922

Дата смерти

17.05.2014

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1928 г.р.

Дети

1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1922

Отец: Назаров Михаил

Мать: Назарова Анна

с. Хвощевка Богородский р-н Горьковская обл
Рождение ребёнка
1953

Сын: Егоров Анатолий

Отец ребёнка: Егоров Николай Степанович

Рождение ребёнка
18.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Николай Степанович

с. Хвощевка Богородский р-н Горьковская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Николай Степанович

Смерть
17.05.2014
с. Хвощевка Богородский р-н Нижегородская обл.
Похороны
Неизвестно
кладбище с.Хвощевка
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