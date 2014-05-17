Егорова (Назарова) Фаина
Место рожденияс. Хвощевка Богородский р-н Горьковская обл
Дата рождения25.05.1922
Дата смерти17.05.2014
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1922
Отец: Назаров Михаил
Мать: Назарова Анна
с. Хвощевка Богородский р-н Горьковская обл
Рождение ребёнка
1953
Сын: Егоров Анатолий
Отец ребёнка: Егоров Николай Степанович
Рождение ребёнка
18.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Егоров Николай Степанович
с. Хвощевка Богородский р-н Горьковская обл
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.05.2014
с. Хвощевка Богородский р-н Нижегородская обл.
Похороны
Неизвестно
кладбище с.Хвощевка