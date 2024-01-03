Діхтяренко (Фещенко) Віра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Діхтяренко (Фещенко) Віра

Место рождения

Україна

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Діхтяренко Анатолій

Рождение ребёнка
18.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Діхтяренко Анатолій

Смерть
Неизвестно

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