Ерепова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерепова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

1941 г.р.
1947 г.р.
1950 г.р.
1954 г.р.
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НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерепов Лаврентий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерепов Лаврентий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерепов Лаврентий Григорьевич

Рождение ребёнка
1941

Сын: Ерепов Исаак Лаврентьевич

Отец ребёнка: Ерепов Лаврентий Григорьевич

Рождение ребёнка
16.06.1947

Сын: Ерепов Валерий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Ерепов Лаврентий Григорьевич

Биляр-Озеро, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1950

Сын: Ерепов Геннадий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Ерепов Лаврентий Григорьевич

Рождение ребёнка
1954

Сын: Ерепов Анатолий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Ерепов Лаврентий Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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