Ерепова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ерепов Лаврентий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ерепов Лаврентий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1941
Сын: Ерепов Исаак Лаврентьевич
Отец ребёнка: Ерепов Лаврентий Григорьевич
Рождение ребёнка
16.06.1947
Сын: Ерепов Валерий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Ерепов Лаврентий Григорьевич
Биляр-Озеро, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1950
Сын: Ерепов Геннадий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Ерепов Лаврентий Григорьевич
Рождение ребёнка
1954
Сын: Ерепов Анатолий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Ерепов Лаврентий Григорьевич
Смерть
Неизвестно