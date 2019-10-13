Бледных Максим Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бледных Максим Александрович

Место рождения

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

Вычислено 13.10.2019

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1988 г.р.

Мать

Вычислено 1991 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 13.10.2019

Отец: Бледных Александр Игоревич

Мать: Бледных Кристина Алексеева

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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