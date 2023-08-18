Бачурин Юрий Анатольевич
Место рожденияТюменская область, Казанский район, с. Казанское
Дата рождения27.06.1965
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1965
Отец: скрыто настройками приватности
Тюменская область, Казанский район, с. Казанское
Рождение ребёнка
04.06.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бачурина Ирина Яковлевна
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область