Бачурин Юрий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бачурин Юрий Анатольевич

Место рождения

Тюменская область, Казанский район, с. Казанское

Дата рождения

27.06.1965

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1965

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Бачурина Александра Григорьевна

Тюменская область, Казанский район, с. Казанское
Рождение ребёнка
04.06.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бачурина Ирина Яковлевна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область