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Буркова Нина Митрофановна

Место рождения

Конганур, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

12.01.1911

Дата смерти

29.11.1997

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1911

Отец: Бурков Митрофан Семенович

Мать: Буркова Анна Семеновна

Конганур, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Образование
С 1929 по 1932
Яранск, Яранский муниципальный район, Кировская область
Яранский педагогический техникум
Работа или профессия
С 1932 по 1933
Большая Орша, Оршанский муниципальный район, Республика Марий Эл
Учительница Оршинской школы рабочей молодёжи
Рождение ребёнка
15.05.1933

Сын: Кокорин Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Кокорин Николай Алексеевич

Конганур, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Работа или профессия
С 1933 по 1934
Конганур, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Старшая воспитательница Конганурского дошкольного детского дома
Работа или профессия
С 1934 по 1935
Русский Шуй, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Учительница начальной школы
Работа или профессия
С 1935
Верх-Ушут, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Учительница неполной средней школы
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорин Николай Алексеевич

Смерть
29.11.1997
Конганур, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
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