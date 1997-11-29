Буркова Нина Митрофановна
Место рождения
Дата рождения12.01.1911
Дата смерти29.11.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1911
Отец: Бурков Митрофан Семенович
Мать: Буркова Анна Семеновна
Образование
С 1929 по 1932
Яранск, Яранский муниципальный район, Кировская область
Яранский педагогический техникум
Работа или профессия
С 1932 по 1933
Большая Орша, Оршанский муниципальный район, Республика Марий Эл
Учительница Оршинской школы рабочей молодёжи
Рождение ребёнка
15.05.1933
Сын: Кокорин Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Кокорин Николай Алексеевич
Работа или профессия
С 1933 по 1934
Старшая воспитательница Конганурского дошкольного детского дома
Работа или профессия
С 1934 по 1935
Русский Шуй, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Учительница начальной школы
Работа или профессия
С 1935
Верх-Ушут, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Учительница неполной средней школы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.11.1997