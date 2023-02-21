Кузнецов Федор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.05.1949
Сын: Кузнецов Владимир Федорович
Мать ребёнка: Кузнецова Зоя Петровна
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
19.05.1951
Дочь: Пургина Нина Федоровна
Мать ребёнка: Кузнецова Зоя Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Зоя Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Зоя Петровна
Смерть
Неизвестно