Кузнецов Федор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Федор Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Павел Петрович

Мать: Кузнецова Мария Максимовна

Рождение ребёнка
08.05.1949

Сын: Кузнецов Владимир Федорович

Мать ребёнка: Кузнецова Зоя Петровна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
19.05.1951

Дочь: Пургина Нина Федоровна

Мать ребёнка: Кузнецова Зоя Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Зоя Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Зоя Петровна

Смерть
Неизвестно
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