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Латышев Геннадий Валентинович

Место рождения

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.09.1980

Дочь: Гончарова Елена Геннадьевна

Мать ребёнка: Латышева Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
02.03.1988

Дочь: Семёнова Марина Геннадьевна

Мать ребёнка: Латышева Татьяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Латышева Татьяна Александровна

Смерть
Неизвестно
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