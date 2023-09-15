Латышев Геннадий Валентинович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1980
Дочь: Гончарова Елена Геннадьевна
Мать ребёнка: Латышева Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
02.03.1988
Дочь: Семёнова Марина Геннадьевна
Мать ребёнка: Латышева Татьяна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно