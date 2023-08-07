Иван Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1808
Отец: Филипп Лаврентьевич
Мать: Стефанида Петровна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Савелий Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Нефедовна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Нефедовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Нефедовна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно