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Иван Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1808

Отец: Филипп Лаврентьевич

Мать: Стефанида Петровна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Савелий Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Нефедовна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Нефедовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Нефедовна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно