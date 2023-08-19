Сорокина (Мартинович) София Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Мартинович) София Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1869 ст.

Муж: Сорокин Андрей Филимонович

Лучицы, Петриковский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
13.02.1871 ст.

Дочь: Агафья Андреевна

Отец ребёнка: Сорокин Андрей Филимонович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Сорокин Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Сорокин Андрей Филимонович

Смерть
Неизвестно