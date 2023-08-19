Сорокина (Мартинович) София Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1869 ст.
Лучицы, Петриковский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
13.02.1871 ст.
Дочь: Агафья Андреевна
Отец ребёнка: Сорокин Андрей Филимонович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Сорокин Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Сорокин Андрей Филимонович
Смерть
Неизвестно