Гончаров Владимир Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаров Владимир Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1898 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: ??? Павел

Мать: Гончарова Прасковья Панкратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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