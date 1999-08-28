Исаков Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1939
Дата смерти28.08.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1939
Отец: Исаков Александр Борисович
Мать: Исакова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
22.04.1965
Дочь: Дьяченко Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Исакова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
31.12.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Исакова Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.08.1999