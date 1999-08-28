Исаков Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаков Михаил Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1939

Дата смерти

28.08.1999

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1939

Отец: Исаков Александр Борисович

Мать: Исакова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
22.04.1965

Дочь: Дьяченко Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Исакова Валентина Ивановна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
31.12.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исакова Валентина Ивановна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исакова Валентина Ивановна

Смерть
28.08.1999
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