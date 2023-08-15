Исаева Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева Арина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1919

Дочь: Исаева Александра Корнеевна

Отец ребёнка: Исаев Корней

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаев Николай Корнеевич

Отец ребёнка: Исаев Корней

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исаева Татьяна Корнеевна

Отец ребёнка: Исаев Корней

Смерть
Неизвестно