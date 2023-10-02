Чухутина Параскева Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Чухутин Никита Евстафьевич
Отец ребёнка: Чухутин Евстафий Юрьевич
Согласно записи в духовной книге 1897 года - 53 года
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Чухутин Филипп Евстафьевич
Отец ребёнка: Чухутин Евстафий Юрьевич
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Чухутин Прокопий Евстафьевич
Отец ребёнка: Чухутин Евстафий Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно