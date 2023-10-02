Чухутина Параскева Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чухутина Параскева Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1822 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Чухутин Никита Евстафьевич

Отец ребёнка: Чухутин Евстафий Юрьевич

Согласно записи в духовной книге 1897 года - 53 года
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Чухутин Филипп Евстафьевич

Отец ребёнка: Чухутин Евстафий Юрьевич

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Чухутин Прокопий Евстафьевич

Отец ребёнка: Чухутин Евстафий Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чухутин Евстафий Юрьевич

Смерть
Неизвестно
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