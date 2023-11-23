Тихомиров Николай Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Тихомиров Николай Алексеевич (1884 — 1938) Родился в семье дьякона села Сера Мышкинского уезда Алексея Тихомирова. Окончил Ярославскую духовную семинарию. Священник села Колегаева Мологского уезда. В ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Сын: Тихомиров Роман Николаевич
Мать ребёнка: Тихомирова (Зыкова) Надежда Флегонтова
Смерть
1938
расстрелян