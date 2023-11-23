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Тихомиров Николай Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Тихомиров Алексей Константинов

Мать: Тихомитова (Воскресенская) Анна Николаева

Тихомиров Николай Алексеевич (1884 — 1938) Родился в семье дьякона села Сера Мышкинского уезда Алексея Тихомирова. Окончил Ярославскую духовную семинарию. Священник села Колегаева Мологского уезда. В ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихомирова (Зыкова) Надежда Флегонтова

Рождение ребёнка
1912

Сын: Тихомиров Роман Николаевич

Мать ребёнка: Тихомирова (Зыкова) Надежда Флегонтова

Смерть
1938
расстрелян

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