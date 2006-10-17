Боряк Эрнст Трофимович
Место рожденияИркутск, Иркутский округ, Сибирский край, Россия, Советский Союз
Дата рождения30.04.1935
Дата смерти17.10.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1935
Иркутск, Иркутский округ, Сибирский край, Россия, Советский Союз
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боряк Лариса Антонова
Смерть
17.10.2006
Киев, Украина
Похороны
Неизвестно
Лесное кладбище, Киев, Украина