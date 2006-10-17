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Боряк Эрнст Трофимович

Место рождения

Иркутск, Иркутский округ, Сибирский край, Россия, Советский Союз

Дата рождения

30.04.1935

Дата смерти

17.10.2006

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1935

Отец: Боряк Трофим Федорович

Мать: Боряк Мария Пантелеймоновна

Иркутск, Иркутский округ, Сибирский край, Россия, Советский Союз
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боряк Лариса Антонова

Смерть
17.10.2006
Киев, Украина
Похороны
Неизвестно
Лесное кладбище, Киев, Украина
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