(Чеменева) Лидия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чеменева) Лидия Михайловна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

18.09.1933

Дата смерти

15.12.2009

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1933

Отец: Чеменев Михаил Яковлевич

Мать: Чеменева Евдокия Васильевна

Россия
Рождение ребёнка
21.03.1959

Дочь: Вечканова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Бунтов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
22.05.1963

Сын: Бунтов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Бунтов Михаил Григорьевич

Россия
Рождение ребёнка
18.07.1972

Дочь: Янаева Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Бунтов Михаил Григорьевич

Смерть
15.12.2009
Алемаево, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Алемаево, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
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