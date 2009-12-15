(Чеменева) Лидия Михайловна
Место рожденияРоссия
Дата рождения18.09.1933
Дата смерти15.12.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1933
Россия
Рождение ребёнка
21.03.1959
Дочь: Вечканова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Бунтов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
22.05.1963
Сын: Бунтов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Бунтов Михаил Григорьевич
Россия
Рождение ребёнка
18.07.1972
Дочь: Янаева Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Бунтов Михаил Григорьевич
Смерть
15.12.2009
Похороны
Неизвестно