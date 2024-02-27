Дементий Маркович
Место рождения
Дата рождения1714
Дата смертиДо 1761
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Марк Яковлевич (?)
Мать: Анна Ивановна
ИВ1741 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GBN3-9WWG?i=147&wc=MD1W-829%3A224327401%2C224327402%2C224375801&cc=1929531
Бракосочетание
01.07.1739 ст.
Жена: Татьяна Федоровна
мк1739 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GJ9-TSL?i=37&cc=1921824&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6PRY-LYZ9
Рождение ребёнка
1754
Сын: Мартьян Дементьевич
Мать ребёнка: Татьяна Федоровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-L11B-9HJ6?i=52&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MM-VWR6?i=107&wc=M6MV-K38... Показать все
Смерть
До 1761
Рождение ребёнка
1774
Сын: Моисей Дементьевич
Мать ребёнка: Татьяна Федоровна