Скрепцова (Скрепцова) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрепцова (Скрепцова) Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1946

Дочь: Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Скрепцов Алексей

СССР
Рождение ребёнка
11.09.1955

Сын: Скрепцов Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Скрепцов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сукачева (ляхова) Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Скрепцов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузькина Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Скрепцов Алексей

Смерть
Неизвестно