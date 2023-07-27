Скрепцова (Скрепцова) Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1946
Дочь: Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Скрепцов Алексей
СССР
Рождение ребёнка
11.09.1955
Сын: Скрепцов Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Скрепцов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сукачева (ляхова) Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Скрепцов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузькина Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Скрепцов Алексей
Смерть
Неизвестно