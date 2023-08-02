Бусенко (Бусенко) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусенко (Бусенко) Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Бусенко Иван Трофимович

Отец ребёнка: Бусенко Трофим Степанович

Новокиевка, Новоаннинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
13.03.1912

Дочь: Лембик Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Бусенко Трофим Степанович

Новокиевка, Новоаннинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
20.08.1917

Сын: Бусенко Илья Трофимович

Отец ребёнка: Бусенко Трофим Степанович

Новокиевка, Новоаннинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Бусенко Андрей Трофимович

Отец ребёнка: Бусенко Трофим Степанович

Новокиевка, Новоаннинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
06.09.1930

Сын: Бусенко Григорий

Отец ребёнка: Бусенко Трофим Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хоружий Екатерина

Отец ребёнка: Бусенко Трофим Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халявко Александра

Отец ребёнка: Бусенко Трофим Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бусенко Михаил

Отец ребёнка: Бусенко Трофим Степанович

Смерть
Неизвестно