Бусенко (Бусенко) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Бусенко Трофим Степанович
Рождение ребёнка
13.03.1912
Дочь: Лембик Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Бусенко Трофим Степанович
Рождение ребёнка
20.08.1917
Отец ребёнка: Бусенко Трофим Степанович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Бусенко Андрей Трофимович
Отец ребёнка: Бусенко Трофим Степанович
Рождение ребёнка
06.09.1930
Сын: Бусенко Григорий
Отец ребёнка: Бусенко Трофим Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хоружий Екатерина
Отец ребёнка: Бусенко Трофим Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халявко Александра
Отец ребёнка: Бусенко Трофим Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бусенко Михаил
Отец ребёнка: Бусенко Трофим Степанович
Смерть
Неизвестно