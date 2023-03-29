Сосновская Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1911
Дата смерти30.05.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1940
Дочь: Шульга Светлана Петрововна
Отец ребёнка: Сосновский Петр Тимофеевич
Минск, Минск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алимова Виалета Петровна
Отец ребёнка: Сосновский Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сосновская Ада Петровна
Отец ребёнка: Сосновский Петр Тимофеевич
Смерть
30.05.1991