Сосновская Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сосновская Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1911

Дата смерти

30.05.1991

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1940

Дочь: Шульга Светлана Петрововна

Отец ребёнка: Сосновский Петр Тимофеевич

Минск, Минск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алимова Виалета Петровна

Отец ребёнка: Сосновский Петр Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сосновская Ада Петровна

Отец ребёнка: Сосновский Петр Тимофеевич

Смерть
30.05.1991
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