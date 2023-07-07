Черноскутова (Абраменко) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноскутова (Абраменко) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Черноскутов Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моташкова Вера

Отец ребёнка: Черноскутов Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черноскутов Валерий

Смерть
Неизвестно