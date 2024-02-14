Атабаева (Курдюкова) Надежда Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атабаева (Курдюкова) Надежда Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курдюков Михаил

Мать: Курдюкова Лидия

Рождение ребёнка
18.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Атабаев ?

Рождение ребёнка
22.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Атабаев ?

Смерть
Неизвестно

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