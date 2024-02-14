Атабаева (Курдюкова) Надежда Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Курдюков Михаил
Мать: Курдюкова Лидия
Рождение ребёнка
18.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Атабаев ?
Рождение ребёнка
22.06.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Атабаев ?
Смерть
Неизвестно