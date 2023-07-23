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Щербакова Татьяна Федоровна

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Место рождения

Покровское, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

05.02.1910

Дата смерти

14.09.1989

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1910

Отец: Щербаков Федор Корнилович

Мать: не указана

Покровское, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Дата рождения требует уточнения
Место жительства
05.02.1910
Покровское, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
24.11.1930

Муж: Шипулин Петр Степанович

село Кутуш Омарская волость Мамадышский кантон ТАССР
Запись акта о заключении брака №9 от 24.11.1930 г., которую составил Кутушский Сельсовет Омарской волости Мамадышского кантона АТССР
Рождение ребёнка
30.10.1931

Дочь: Перевозчикова Зоя Петровна

Отец ребёнка: Шипулин Петр Степанович

село Кутуш Омарская волость Мамадышский кантон АТССР
Смерть
14.09.1989
город Еманжелинск Челябинской области