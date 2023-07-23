Щербакова Татьяна Федоровна
Место рожденияПокровское, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Дата рождения05.02.1910
Дата смерти14.09.1989
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1910
Отец: Щербаков Федор Корнилович
Мать: не указана
Покровское, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Дата рождения требует уточнения
Место жительства
05.02.1910
Покровское, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
24.11.1930
село Кутуш Омарская волость Мамадышский кантон ТАССР
Запись акта о заключении брака №9 от 24.11.1930 г., которую составил Кутушский Сельсовет Омарской волости Мамадышского кантона АТССР
Рождение ребёнка
30.10.1931
Дочь: Перевозчикова Зоя Петровна
Отец ребёнка: Шипулин Петр Степанович
село Кутуш Омарская волость Мамадышский кантон АТССР
Смерть
14.09.1989
город Еманжелинск Челябинской области