Пашин Пётр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашин Пётр Николаевич

Место рождения

Ишейки, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

01.01.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1883 г.р.

Мать

До 1883 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1914

Отец: Пашин Николай Дмитриевич

Мать: Пашина Наталья Михайловна

Ишейки, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
город Маргелан, Россия
Смерть
Неизвестно
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