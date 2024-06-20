Крамс Ян Янович
Место рожденияЛатвия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крамс Отто (Валдемар-Владимир) Янович
Мать ребёнка: Крамс Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крамс Алексей Янович
Мать ребёнка: Крамс Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крамс Петр Янович
Мать ребёнка: Крамс Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крамс Елена
Рождение ребёнка
18.?.1898 ст.
Дочь: Убак (Крамс) Эмма Ивановна (Яновна)
Мать ребёнка: Крамс Елена
Смерть
Неизвестно