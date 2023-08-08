Жерневский Валерий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1955
Рождение ребёнка
24.10.1977
Дочь: Белоусова Марина Валерьевна
Мать ребёнка: Жерневская Вера Валентиновна
Рождение ребёнка
31.12.1982
Сын: Жерневский Константин Валерьевич
Мать ребёнка: Жерневская Вера Валентиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана