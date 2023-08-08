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Жерневский Валерий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1955

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1955

Отец: Жерневсий Владимир Федорович

Мать: Жерневская Надежда Степановна

Рождение ребёнка
24.10.1977

Дочь: Белоусова Марина Валерьевна

Мать ребёнка: Жерневская Вера Валентиновна

Рождение ребёнка
31.12.1982

Сын: Жерневский Константин Валерьевич

Мать ребёнка: Жерневская Вера Валентиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жерневская Вера Валентиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана