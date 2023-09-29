Шарапова Фируза Якубовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарапова Фируза Якубовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1950

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1950

Отец: Шарапов Якуб Шарафович

Мать: Бикмурзина Мунавара Хайрулловна

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