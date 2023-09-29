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Шарапова Фируза Якубовна
Шарапова Фируза Якубовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.05.1950
Пол
Женский
Отец
Шарапов Якуб Шарафович
1920 г.р.
Мать
Бикмурзина Мунавара Хайрулловна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1950
Отец:
Шарапов Якуб Шарафович
Мать:
Бикмурзина Мунавара Хайрулловна
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