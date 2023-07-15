Шибанов Никита Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.2018
Сын: Шибанов Александр Никитич
Мать ребёнка: Рубан Анастасия Владимировна
Рождение ребёнка
18.11.2022
Дочь: Шибанова Анна Никитична
Мать ребёнка: Рубан Анастасия Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно