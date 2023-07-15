Шибанов Никита Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шибанов Никита Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1995 г.р.

Дети

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.2018

Сын: Шибанов Александр Никитич

Мать ребёнка: Рубан Анастасия Владимировна

Рождение ребёнка
18.11.2022

Дочь: Шибанова Анна Никитична

Мать ребёнка: Рубан Анастасия Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубан Анастасия Владимировна