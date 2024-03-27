Аносов Иван Васильевич
Место рожденияБурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагол
Дата рождения1907
Дата смерти1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Аносова (Унагаева) Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Аносова (Унагаева) Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аносов Александр Иванович
Мать ребёнка: Аносова (Унагаева) Наталья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.09.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аносова (Унагаева) Наталья Николаевна
Смерть
1981