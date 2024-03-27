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Аносов Иван Васильевич

Место рождения

Бурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагол

Дата рождения

1907

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Аносов Василий Иванович

Мать: Аносова (Бурдуковская) Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аносов Андриян Иванович

Мать ребёнка: Аносова (Унагаева) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аносов Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Аносова (Унагаева) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аносов Александр Иванович

Мать ребёнка: Аносова (Унагаева) Наталья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аносова (Унагаева) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
06.09.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аносова (Унагаева) Наталья Николаевна

Смерть
1981

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