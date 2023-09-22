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Хворостина Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1926

Жена: Хворостина Прасковья Григорьевна

станица Кореновская
Рождение ребёнка
01.03.1926

Сын: Хворостина Георгий Иванович

Мать ребёнка: Хворостина Прасковья Григорьевна

Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
06.01.1928

Сын: Хворостина Петр Иванович

Мать ребёнка: Хворостина Прасковья Григорьевна

Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.10.1929

Сын: Хворостина Иван Иванович

Мать ребёнка: Хворостина Прасковья Григорьевна

Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
13.11.1931

Дочь: Хворостина Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Хворостина Прасковья Григорьевна

Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
03.06.1941

Дочь: Хворостина Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Хворостина Прасковья Григорьевна

Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
21.06.1946

Сын: Хворостина Николай Иванович

Мать ребёнка: Хворостина Прасковья Григорьевна

Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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