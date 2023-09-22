Хворостина Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1926
станица Кореновская
Рождение ребёнка
01.03.1926
Сын: Хворостина Георгий Иванович
Мать ребёнка: Хворостина Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
06.01.1928
Мать ребёнка: Хворостина Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
07.10.1929
Мать ребёнка: Хворостина Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
13.11.1931
Дочь: Хворостина Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Хворостина Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
03.06.1941
Дочь: Хворостина Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Хворостина Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
21.06.1946
Сын: Хворостина Николай Иванович
Мать ребёнка: Хворостина Прасковья Григорьевна
Смерть
Неизвестно