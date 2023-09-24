Сторожева Александра Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1990
Рождение ребёнка
08.02.2014
Дочь: Морозова Анастасия Игоревна
Отец ребёнка: Морозов Игорь Анатольевич
Рождение ребёнка
15.06.2016
Дочь: Морозова Василиса Игоревна
Отец ребёнка: Морозов Игорь Анатольевич
Рождение ребёнка
25.05.2023
Отец ребёнка: Морозов Игорь Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно