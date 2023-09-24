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Сторожева Александра Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1990

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1990

Отец: Сторожев Константин Васильевич

Мать: Вокуева Марина Алексеевна

Рождение ребёнка
08.02.2014

Дочь: Морозова Анастасия Игоревна

Отец ребёнка: Морозов Игорь Анатольевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.06.2016

Дочь: Морозова Василиса Игоревна

Отец ребёнка: Морозов Игорь Анатольевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.05.2023

Сын: Морозов Захар Игоревич

Отец ребёнка: Морозов Игорь Анатольевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Игорь Анатольевич

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