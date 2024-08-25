Осикина (Осикина) Елена Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Осикин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Осикин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Осикин Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Осикин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Осикин Василий Иванович
Смерть
Неизвестно