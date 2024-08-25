Осикина (Осикина) Елена Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осикина (Осикина) Елена Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Осикин Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Осикин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Осикин Тихон Васильевич

Отец ребёнка: Осикин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Осикин Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Осикин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Осикин Яков Васильевич

Отец ребёнка: Осикин Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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