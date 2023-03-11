Андреев Тимофей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андреев Петр Ильич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Андрей Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Просковья Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Тимофей Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Димьян Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно