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Хорохорин Иван Галактионович

Место рождения

Калаис, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

04.02.1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Хорохорин Галактион Филатович

Мать: Евгения Митрофановна

Калаис, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
12.02.1806

Сын: Хорохорин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Степанида Васильевна

Калаис, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1806

Жена: Степанида Васильевна

Рождение ребёнка
16.10.1808

Сын: Хорохорин Козма Иванович

Мать ребёнка: Степанида Васильевна

Калаис, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Степанида Васильевна

Калаис, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Арина Ивановна

Мать ребёнка: Степанида Васильевна

Рождение ребёнка
08.04.1816

Сын: Хорохорин Трофим Иванович

Мать ребёнка: Степанида Васильевна

Калаис, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
ГАТО
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Хорохорин Евстрат Иванович

Мать ребёнка: Степанида Васильевна

Смерть
04.02.1848
Кирсановка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: от горячки | ГАОО 173-15-880, л.198об. Возраст в записи - 70 лет