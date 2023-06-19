Хорохорин Иван Галактионович
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смерти04.02.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Рождение ребёнка
12.02.1806
Сын: Хорохорин Алексей Иванович
Мать ребёнка: Степанида Васильевна
Бракосочетание
До 1806
Жена: Степанида Васильевна
Рождение ребёнка
16.10.1808
Мать ребёнка: Степанида Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Степанида Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Арина Ивановна
Мать ребёнка: Степанида Васильевна
Рождение ребёнка
08.04.1816
Сын: Хорохорин Трофим Иванович
Мать ребёнка: Степанида Васильевна
ГАТО
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Хорохорин Евстрат Иванович
Мать ребёнка: Степанида Васильевна
Смерть
04.02.1848
Кирсановка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: от горячки | ГАОО 173-15-880, л.198об. Возраст в записи - 70 лет