Танаев Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Танаев Василий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Танаев Степан Ильич

Мать: не указана