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Танаев Василий Степанович
Танаев Василий Степанович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1932
Пол
Мужской
Отец
Танаев Степан Ильич
1900 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец:
Танаев Степан Ильич
Мать: не указана
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