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Соколов Александр Константинович

Место рождения

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

06.05.1936

Дата смерти

08.05.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова Августа Васильевна

Рождение ребёнка
03.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова Августа Васильевна

Силинская-2, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова Августа Васильевна

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
03.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова Августа Васильевна

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Августа Васильевна

Смерть
08.05.1994
Пежма, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
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