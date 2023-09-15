Соколов Александр Константинович
Место рождения
Дата рождения06.05.1936
Дата смерти08.05.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1957
Рождение ребёнка
03.02.1959
Силинская-2, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.01.1961
Рождение ребёнка
03.01.1962
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.05.1994
Пежма, Верховажский муниципальный район, Вологодская область