Бородина Дина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородина Дина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1926

Сын: Бородин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Бородин Андрей

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Бородин Андрей

Смерть
Неизвестно