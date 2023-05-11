Бородина Дина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1926
Сын: Бородин Николай Андреевич
Отец ребёнка: Бородин Андрей
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Бородин Андрей
Смерть
Неизвестно