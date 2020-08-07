Аллаярова Амелия Альфировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аллаярова Амелия Альфировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.2020

Пол

Женский

Отец

1985 г.р.

Мать

1994 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.2020

Отец: Аллаяров Альфир Глюсович

Мать: Аллаярова Алина Ринатовна