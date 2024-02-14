Сечкарев (Сичкарев) Иван Сафонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сечкарев (Сичкарев) Иван Сафонович

Место рождения

Камышин Саратовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сичкарев Василий Иванович

Мать ребёнка: София Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сичкарев Иван Иванович

Мать ребёнка: София Васильева

Рождение ребёнка
15.07.1871

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: София Васильева

Смерть
Неизвестно

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