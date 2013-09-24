Носкова (Быкова) Екатерина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения08.11.1924
Дата смерти24.09.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1924
Отец: Быков Яков Макарович
Бракосочетание
14.01.1946
Рождение ребёнка
06.01.1947
Сын: Носков Геннадий Леонидович
Отец ребёнка: Носков Леонид Михайлович
Рождение ребёнка
14.03.1951
Дочь: Носкова Анна Леонидовна
Отец ребёнка: Носков Леонид Михайлович
Рождение ребёнка
22.04.1957
Отец ребёнка: Носков Леонид Михайлович
Рождение ребёнка
10.09.1963
Дочь: Сокольникова Надежда Леонидовна
Отец ребёнка: Носков Леонид Михайлович
Рождение ребёнка
01.03.1969
Отец ребёнка: Носков Леонид Михайлович
Смерть
24.09.2013