Носкова (Быкова) Екатерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНоскова (Быкова) Екатерина Яковлевна

Носкова (Быкова) Екатерина Яковлевна

Место рождения

Ахлыстино, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.11.1924

Дата смерти

24.09.2013

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1924

Отец: Быков Яков Макарович

Мать: Быкова Александра Федоровна

Ахлыстино, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
14.01.1946

Муж: Носков Леонид Михайлович

Рождение ребёнка
06.01.1947

Сын: Носков Геннадий Леонидович

Отец ребёнка: Носков Леонид Михайлович

Ахлыстино, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.03.1951

Дочь: Носкова Анна Леонидовна

Отец ребёнка: Носков Леонид Михайлович

Ахлыстино, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1957

Сын: Носков Виктор Леонидович

Отец ребёнка: Носков Леонид Михайлович

Ахлыстино, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.09.1963

Дочь: Сокольникова Надежда Леонидовна

Отец ребёнка: Носков Леонид Михайлович

Ахлыстино, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1969

Сын: Носков Юрий Леонидович

Отец ребёнка: Носков Леонид Михайлович

Ахлыстино, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
24.09.2013
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close