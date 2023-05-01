Ерыкалова Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерыкалова Дарья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1907

Дата смерти

06.08.1963

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калошин Егор Леонтьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калошин Александр Леонтьевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калошин Леонтий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вильдяева Валентина Максимовна

Отец ребёнка: Вильдяев Максим Васильевич

Смерть
06.08.1963
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