Ерыкалова Дарья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1907
Дата смерти06.08.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калошин Александр Леонтьевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калошин Леонтий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вильдяева Валентина Максимовна
Отец ребёнка: Вильдяев Максим Васильевич
Смерть
06.08.1963