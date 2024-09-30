Коринфский Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1835
Дата смерти27.04.1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.05.1870
Дочь: Малиновска (Коринфская) Юлия Павловна
Мать ребёнка: Коринфская (Лопатинская) Любовь Никоноровна
Смерть
27.04.1910