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Коринфский Павел Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1835

Дата смерти

27.04.1910

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1837 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коринфская (Лопатинская) Любовь Никоноровна

Рождение ребёнка
27.05.1870

Дочь: Малиновска (Коринфская) Юлия Павловна

Мать ребёнка: Коринфская (Лопатинская) Любовь Никоноровна

Смерть
27.04.1910

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