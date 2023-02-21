Кондратьев Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьев Кирилл

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.07.1803

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кондратьев Егор

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
13.07.1803
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Причина смерти: горячка
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