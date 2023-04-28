Енговатов Алексей Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Енговатова Мария Алексеева
Мать ребёнка: Енговатова Александра Епифанова
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Енговатов Никифор Алексеев
Мать ребёнка: Енговатова Александра Епифанова
Рождение ребёнка
Около 1855
Мать ребёнка: Енговатова Александра Епифанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858