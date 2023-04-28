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Енговатов Алексей Иванов

Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Енговатов Иван Аникеев

Мать: Енговатова Лукерья Савельева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Енговатова Мария Алексеева

Мать ребёнка: Енговатова Александра Епифанова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Енговатов Никифор Алексеев

Мать ребёнка: Енговатова Александра Епифанова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Енговатов Яков Алексеев

Мать ребёнка: Енговатова Александра Епифанова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Енговатова Александра Епифанова

Смерть
После 1858
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