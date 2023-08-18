Яброва Авдотья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1852
По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из Яркуля в сей же волости деревню Куликову
Место жительства
До 1852
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из Яркуля в сей же волости деревню Куликову
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно