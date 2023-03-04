Хорошавина Евдокия Парфёнова
Место рожденияп. Желобовского
Дата рождения1761
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Желобовского
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Хорошавин Пётр Созон
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Ирина Петровна
Отец ребёнка: Хорошавин Пётр Созон
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Хорошавин Пётр Созон
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Параскева Петровна
Отец ребёнка: Хорошавин Пётр Созон
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Алексанлра Петровна
Отец ребёнка: Хорошавин Пётр Созон
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Акилина Петровна
Отец ребёнка: Хорошавин Пётр Созон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хорошавин Пётр Созон
Смерть
После 1816