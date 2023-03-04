Хорошавина Евдокия Парфёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина Евдокия Парфёнова

Место рождения

п. Желобовского

Дата рождения

1761

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Желобовского
Рождение ребёнка
1777

Сын: Хорошавин Потап Петрович

Отец ребёнка: Хорошавин Пётр Созон

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Ирина Петровна

Отец ребёнка: Хорошавин Пётр Созон

Рождение ребёнка
1785

Сын: Хорошавин Иван Петрович

Отец ребёнка: Хорошавин Пётр Созон

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Параскева Петровна

Отец ребёнка: Хорошавин Пётр Созон

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Алексанлра Петровна

Отец ребёнка: Хорошавин Пётр Созон

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Акилина Петровна

Отец ребёнка: Хорошавин Пётр Созон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Пётр Созон

Смерть
После 1816
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