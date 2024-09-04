(Алгазина) Феодосия Петровна
Место рожденияТобольская губерния, Тарский округ, Логиновская волость,село Седельниковское
Дата рождения22.05.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1912
Отец: Алгазин Пётр Иванович
Мать: Алгазина Васса Назаровна
Крещение
27.05.1912
Ф.16, оп.2, д. 1061 | Книга о родившихся | Седельниковской Рождественской старообрядческой общины за 1912 год | Стр.11 | 13. | Месяц, число, место рождения: | Мая двадцть второго числа тысща деветцод... Показать все
Смерть
Неизвестно