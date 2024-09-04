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(Алгазина) Феодосия Петровна

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский округ, Логиновская волость,село Седельниковское

Дата рождения

22.05.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
22.05.1912

Отец: Алгазин Пётр Иванович

Мать: Алгазина Васса Назаровна

Крещение
27.05.1912
Ф.16, оп.2, д. 1061 | Книга о родившихся | Седельниковской Рождественской старообрядческой общины за 1912 год | Стр.11 | 13. | Месяц, число, место рождения: | Мая двадцть второго числа тысща деветцод... Показать все
Смерть
Неизвестно

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